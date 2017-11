Madagascar: Opération CIN - Le PNUD équipe le Ministère de l'Intérieur en matériels

120 ordinateurs portables, 120 imprimantes, un lot de 1 600 encres, 240 appareils photos et des accessoires pour chacun de ces matériels. C'est ce qu'a remis le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD)- au Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation en général et aux 119 Districts en particulier - pour la réalisation de la délivrance des jugements supplétifs de naissance dans le cadre de l'opération dite « Carte d'Identité Nationale ».

En effet, d'après les estimations du gouvernement et du PNUD, environ 900 000 citoyens malgaches, hommes et femmes, ne possèdent ni leur acte de naissance ni leur CIN qui, pourtant, sont impératifs pour l'exercice du droit de vote.

D'après les explications du Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier, qui est également le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, cette opération d'envergure nationale se déroule comme suit : en amont, il y aura l'opération jugement supplétif de naissance qui s'effectuera en audience foraine ; en aval, il y aura l'octroi de CIN à ceux qui sont en âge de voter. « L'idéal est de les intégrer dans les listes électorales », précise le chef du gouvernement.

Par ailleurs, Mahafaly Solonandrasana Olivier a informé sur la gratuité de l'opération tout au long du processus. « Pour les audiences foraines, la CIN et l'acte de naissance sont gratuits. Au niveau des districts, l'individu s'acquitte des 200 ariary », précise-t-il. Durant la cérémonie de remise de ces matériels qui a eu lieu hier, au ministère de l'Intérieur à Anosy, la représentante résidente du PNUD, Violet Kakyomia, a laissé un message aux femmes et aux jeunes. « Saisissez cette opportunité pour avoir la CIN et s'inscrire sur les listes électorales ».