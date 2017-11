Madagascar: Kidnapping avorté à Ambatobe - La fille d'Eureka a échappé à une bande de ravisseurs

Des informations à jour, fiables et de qualité, sur le secteur de l'énergie seront enfin… Plus »

Ce phénomène s'est produit quand une fourgonnette Renault Kangoo est entrée en collision avec une voiture 4×4 qui a transporté cette jeune femme d'une vingtaine d'années. Selon le témoignage du chauffeur du 4×4, la fourgonnette a déjà suivi sa voiture depuis la bifurcation menant vers Nanisana à partir d'Ambatobe. Ce qui a fait tiquer le chauffeur qui a essayé de rouler un peu plus vite mais en vain. Pour le rattraper, la Kangoo l'a heurté dans un tournant. Se sentant en danger, le chauffeur et la jeune femme ainsi qu'une autre personne occupants du 4×4 sont sortis de leur voiture pour s'enfuir dans une ruelle où ils ont trouvé refuge dans la maison d'un particulier. Disposés à les rattraper, les bandits sont partis à leur poursuite, mais ils ont pris leurs jambes à leur cou quand ils ont aperçu l'arrivée des hommes en treillis. La patrouille de la gendarmerie composée des éléments de la brigade de Betongolo, d'Ankadikely et du poste avancé de Mandrosoa-Ambatobe faisant la ronde dans le quartier, a vite débarqué sur place dès qu'elle a été alertée de cette attaque. Les ravisseurs sont retournés pour reprendre leur fourgonnette afin de s'échapper avec, mais ils ont dû l'abandonner parce qu'ils n'ont pas réussi à la démarrer. Ainsi, ils ont pris de force une autre fourgonnette qui est passée par hasard sur place en jetant dans la rue le chauffeur de celle-ci. Tout cela s'est passé à l'insu des éléments des forces de l'ordre qui se sont dispersés dans tous les environs pour les poursuivre, aucun coup de feu n'a eu lieu.

