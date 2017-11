Madagascar: Taekwondo - Nicolas Ragonz en Corée

Des informations à jour, fiables et de qualité, sur le secteur de l'énergie seront enfin… Plus »

Il s'agit du 33 e séminaire « Refreshes courses » ou de remises à niveau de kata (poomsae) à Gwangju en Corée. Nicolas Ragonz est notre champion le plus stable, car après des titres internationaux, il s'est reconverti en kata et en juge. Il fat partie de ceux qui maîtrisent le « Poomsae » ou kata 3e classe et cela fait six ans qu'il est Juge mondial. « La formation dure quatre jours et je suis le seul Malgache sur place. Je reste toujours fier de mon pays étant arbitre international Kyorugi ou combat 2e classé. » a-t-il déclaré.

