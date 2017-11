Madagascar: Secteur de l'énergie - Un Système d'information mis en place avec le GIZ

Des informations à jour, fiables et de qualité, sur le secteur de l'énergie seront enfin disponibles, grâce au Système d'information énergétique (SIE).

Cette structure est le fruit de la coopération entre le ministère de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures (MEEH) et la Coopération Allemande GIZ, par son Programme d'appui au Projet d'électrification par les énergies renouvelables (Promotion de l'Electrification par les Energies Renouvelables PERER). D'après ses promoteurs, ce SIE servira d'outil d'aide aux décisions stratégiques comme la planification et le suivi du secteur de l'énergie à Madagascar. Notons que ce projet SIE n'est pas nouveau pour le MEEH. En 1989, soit 28 ans passés, le ministère en charge de l'Énergie de l'époque avait déjà élaboré un document, mais le projet n'a pas abouti.

Mais désormais, les actions sont maintenant lancées. L'élaboration d'un schéma directeur a été la première étape de ce projet. Dans la foulée, la GIZ a initié et entrepris, cette semaine, une formation de cinq jours, destinée aux agents du ministère, de l'ADER (Agence de développement de l'électrification rurale), de l'ORE (Office de régulation de l'électricité) ; dont l'objectif est de maîtriser les concepts de base d'un SIE, la méthodologie ainsi que les outils techniques pour son implantation. En d'autres termes, elle permet à ces acteurs d'avoir une même vision pour une meilleure collaboration.

Coopération bilatérale. L'Allemagne figure parmi les premiers pays partenaires de Madagascar dans la coopération au développement notamment le développement du secteur de l'énergie. C'est dans cette optique et pour le renforcement de la coopération bilatérale germano-malgache que le programme GIZ-PERER, apporte son appui au secteur de l'Énergie. Cet appui concerne le financement des projets dans ce secteur et également la gestion des différents risques, ainsi que la politique et la stratégie d'énergie. Sous mandat du Ministère Fédéral de la Coopération Économique et du Développement (BMZ), l'objectif principal du programme GIZ - PERER est l'amélioration des conditions cadres pour les investissements publics et privés dans l'électrification par les énergies renouvelables. De ce fait, il accompagne le MEEH, l'Agence de Développement de l'Électrification Rurale (ADER), l'Office de Régulation de l'Électricité (ORE) et le secteur privé à participer à l'expansion massive de l'alimentation électrique notamment via les énergies renouvelables et surtout à atteindre le défi lancé sur la Nouvelle Politique de l'Energie pour l'horizon 2030.