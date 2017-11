Afrique Centrale: Championnats d'Afrique centrale des clubs de Volleyball A6 - V Club-DGSP, l' affiche de la finale dame

La quatrième journée des championnats d'Afrique centrale des clubs de Volleyball a dégagé les premières tendances. Chez les dames, le titre se disputera le dimanche entre la formation de V Club de Kinshasa et les Brazzavilloises de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP).

Les deux équipes se sont d'ailleurs affrontées, le vendredi, dans le cadre de la 4e journée. Seul le tie-break les a départagées (3 sets à 2 en faveur de V Club). Le résultat n'a pas d'incidence sur leur position au classement général. V Club occupe actuellement la première place chez les dames. Cette formation a débuté la compétition en battant Kinda Odzoho 3 sets à 0 avant d'enchaîner par une victoire sur ce score identique devant La Loi, un autre club de la RDC. V Club a confirmé, le 9 novembre, en battant Canon de la RDC 3 sets à 0. La DGSP, quant à elle, a dominé La Loi de la RDC 3 sets à 1, Canon de la RDC 3 sets à deux avant de confirmer devant Funny du Gabon 3sets à 0. Chez les hommes, la logique sera aussi respectée.

L'Espoir de la RDC et Interclub de Brazzaville joueront la finale le dimanche. Comme chez les dames, les deux clubs se sont affrontés le vendredi pour un avant- goût de la finale. Durant le déroulement du tournoi, Espoir a, tour à tour, battu Kinda Odzoho et la DGSP sur le score identique de 3 sets à 0. L'Interclub a entamé la compétition par deux victoires (3 sets à un respectivement contre la DGSP et Kinda Odzoho). Ce samedi chez les dames, V Club affronte Funny du Gabon en première heure. Le deuxième match de la journée mettra aux prises Kinda Odzoho à DGSP avant La Loi-Canon. Il est prévu un match pour la troisième place chez les hommes l'après midi.

Lancés le 7 novembre au gymnase Henri-Elendé, les championnats de la zone 4 regroupent chez les dames six clubs dont deux de la RDC et un du Gabon. Chez les messieurs, trois clubs congolais à savoir l'Interclub, la DGSP et Kinda Odzoho étaient aux prises à Espoir de la RDC.

Selon Jean Claude Mopita, le président de la Fédération congolaise de Volleyball, cette compétition permet non seulement de se connaître mais aussi d'échanger des expériences, d'apprécier le niveau technique des clubs de la zone et aussi renforcer les capacités techniques des joueurs. Elle vise aussi à préparer les clubs de la zone aux prochains championnats d'Afrique des clubs qui se tiendront la saison prochaine.

Les autres résultats enregistrés chez les dames

Canon (RDC)-Funny (Gabon) 3 sets à 0

Funny-Kinda Odzoho (Congo) 3 sets à un

Kinda Odzoho-La Loi 2 sets à 3

Funny-La Loi (RDC) 1set à 3