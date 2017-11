Ile Maurice: Double meurtre à Valton - Le rapport du test ADN toujours attendu

L'enquêteur a expliqué que la police attend toujours le rapport du test ADN. «Ce dossier est primordial dans cette affaire et la police attend uniquement ce rapport pour boucler l'enquête», a-t-il précisé. L'enquêteur a également indiqué que pour l'heure, il n'y a aucune preuve incriminante contre le suspect. La magistrate siégeant en cour a, ainsi, demandé à l'enquêteur de s'assurer que ce rapport soit obtenu au plus vite étant donné que Yousuf Nurudin est incarcéré depuis plusieurs mois maintenant. Ce dernier qui est représenté par Mes Hisham Oozeer et Nadeem Hyderkhan devra, de nouveau, comparaître en cour le jeudi 14 décembre.

Il a comparu devant la Bail and Remand Court, jeudi 9 novembre pour des procédures de formalité. L'enquêteur du Major Crime Investigation Team a été appelé à la barre pour communiquer sur le progrès de l'enquête dans le cadre du double meurtre survenu à Valton. Affaire dans laquelle, Yousuf Nurudin est inculpé du meurtre de son épouse, Neha Ghoorah et de l'ex-petit ami de cette dernière, Navin Gunputh.

