Ile Maurice: Metro Express - Le contrat «Design & Construct» ne sera pas rendu public

Ceux qui s'attendaient à ce que le contrat «Design & Construct» dans le cadre du projet du Metro Express soit rendu public seront déçus. Dans un communiqué émis ce samedi 11 novembre, le bureau du Premier ministre a indiqué que cet exercice ne sera pas possible. La raison évoquée : le contrat contient des informations sensibles qui ne peuvent pas être partagés.

«Following requests to place the above contract in the public domain, Larsen & Toubro (NdlR: la compagnie qui a été choisie pour s'occuper de la construction du Metro Express) has opined that it is a commercial contract with sensitive information and details of the urban transit system. The contract also contains know-how and intellectual property, inter alia in the form of design plans, which cannot be shared with third parties», peut-on lire dans le communiqué.

Le document précise, néanmoins, que le gouvernement répondra aux questions à ce sujet et donnera les informations nécessaires. Cela, tout en respectant la confidentialité commerciale de ce contrat.

