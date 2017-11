Ile Maurice: Bérenger - «Bann ki'nn défann Soodhun dimounn pou kras lors zot»

Toutefois, le leader des mauves est d'avis que cet épisode est l'occasion pour le gouvernement de se ressaisir. «Il faut commencer par la Speaker et le Premier ministre lui-même. Pravind Jugnauth so atitid dan Parleman é li ti pé fer komenter avec bénédiction Maya Hanoomanjee. Sé enn lokasion pou tourn paz.»

Paul Bérenger qui s'est attardé sur la démission de Soodhun a affirmé que ce dernier s'est disqualifié en tant que ministre et député. Il est, néanmoins, d'avis qu'il n'est pas le seul à avoir fauté. «Ena Kalyan Tarolah, Ravi Rutnah, Raj Dayal, Thierry Henry... lalis-la long», a-t-il fait ressortir. La Speaker, Maya Hanoomanjee et le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth n'ont, eux aussi, pas été épargnés. «Depuis un certain temps, les élus, la Speaker ainsi que SAJ ont fait honte au pays. Mais avec l'épisode de Soodhun, tout a pris une autre direction et cette affaire menaçait l'unité du pays.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.