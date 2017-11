Maroc: Marrakech - Mille et une facettes d'une ville atypique

Surnommée « la ville ocre » du fait de l'unité de couleur de ses bâtiments, Marrakech, une des quatre villes impériales du Maroc, est un endroit fascinant à bien des égards. Son célèbre quartier de la Médina, sa célèbre place Jemaa El Fna, ses souks achalandés, son architecture si atypique, ses hôtels de grand standing etc., en font la première destination touristique du royaume chérifien. Découverte.

Mercredi 24 octobre 2017, il est minuit passé heure locale. L'avion de la Royal Air Maroc vient de se poser sur le tarmac de l'aéroport international de Marrakech-Ménara. Le temps brumeux et frais nous change un peu de la canicule qui sévit à Dakar. Pour passer les formalités policières et douanières, il faut faire preuve de patience. Les files sont longues. Trop longues même. Mais à y réfléchir un peu, on se dit que c'est normal. Car, après tout, on est dans le deuxième plus important aéroport du Maroc où, chaque année, transitent plus de 4 millions de passagers. Finalement, à force de contempler la beauté du terminal, on ne sent pas le temps passer.

L'intérieur de la plateforme aéroportuaire est fascinant. Mais, de dehors, il l'est encore plus. L'aéroport Marrakech-Ménara est considéré comme le « plus beau au monde », selon un classement de Skyteam, une alliance des plus importantes compagnies aériennes, rendu public au mois de septembre dernier. Le commentaire qui accompagne ce ranking décrit à merveille la beauté de cet aéroport : « Les voyageurs sont gratifiés, dès leur arrivée, par un aéroport moderne, qui rend hommage au grand héritage culturel du Maroc, inspiré de l'architecture islamique avec des plafonds de verre en forme de dôme et, bien sûr, beaucoup de lumières ». Mis en service en décembre 2016, le nouveau terminal de Marrakech-Ménara répond ainsi au souhait des autorités marocaines de faire de cet aéroport un véritable atout pour renforcer l'attractivité de « la ville ocre » qui demeure l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde.

Médina, le quartier historique

De nuit pourtant, rien ne permet de déceler la particularité de Marrakech par rapport aux autres villes modernes. Ses larges avenues bordées de palmiers sont illuminées avec un grand luxe de lampadaires, de réclames publicitaires et de décorations lumineuses. Ce n'est qu'au petit matin que les charmes de cette terre continentale se dévoilent au grand jour lorsque le soleil commence à poindre au-dessus des cimes des montagnes de l'Atlas.

Avec Rabat, Fès et Meknès, Marrakech est l'une des quatre villes impériales du Maroc. Le quartier historique de la Médina, entouré d'une muraille longue de 19 km dont l'accès se fait par l'une des neuf portes d'entrée, est le symbole de ce passé. « Ce rempart est de couleur variable selon l'éclairage du moment. Tantôt il est de couleur ocre, voire même rouge ou bien rose », explique Jamal, notre guide. Marrakech a une unité picturale qui en fait une ville singulière. Le Code urbanistique impose l'ocre. Hôtels, mosquées, banques, boutiques, habitats, tout épouse la couleur de la terre sur laquelle est posée cette ville qui, par moment, fait l'effet d'un immense jardin bien entretenu. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant que le mot « Ménara » (grand jardin avec borne fontaine) compose de nombreux enseignes. Du coup, on est assailli de mille odeurs dégagées par les fleurs de toutes sortes garnissant les murs de la ville que sillonnent de larges avenues flanquées, de part et d'autre, de hauts palmiers. On pénètre dans le quartier historique et millénaire de la Médina (que l'on oppose au reste de la ville appelée « Guéliz » construite lors du protectorat français) par la porte Bab El Jedid qui fait face au quartier chic de l'Hivernage où des Français, fuyant le rugueux hiver dans leur pays, venaient passer du bon temps. La Médina composée de plusieurs quartiers, est un labyrinthe de ruelles, d'impasses, de souks, de riads (habitat traditionnel avec jardin), de palais, de mosquées et d'écoles coraniques.

A l'intérieur, l'un des symboles de la ville s'impose à la vue : la mosquée de la Koutoubia. Avec son minaret de 77 mètres de haut et 12 mètres de large, impossible de manquer cette bâtisse. A son sommet, scintillent deux boules en or à côté d'une potence qui sert à accrocher des drapeaux. « Pour les prières quotidiennes, on y accroche un drapeau blanc, et le jeudi, le drapeau est bleu pour rappeler la prière du vendredi », explique Jamal.

Un peu plus loin, on aboutit à l'ancien quartier juif ou « Mellah » qui bouillonne d'activités avec ses nombreux commerces et ses ateliers d'artisans. « Le Mellah de Marrakech fut construit en 1558 sous le règne de Moulay Abdallah, offrant à la population juive qui fuyait l'Espagne, un quartier sécurisé au cœur de la Médina, tout en profitant de leurs talents d'artisans en contrepartie. Les maisons rappellent l'Andalousie. On a les appartements en haut et les boutiques en bas. La plupart des juifs implantés dans ce quartier ont quitté le royaume pour rejoindre Israël. Il n'y a plus que six familles juives ici », confie notre guide. C'est dans ce quartier aussi qu'on trouve le somptueux Palais Bahia (la « merveilleuse », en arabe), qui date du 19ème siècle. Véritable merveille architectural, ce Palais appartenait au Vizir, équivalent de Premier ministre aujourd'hui, Moulaye Abdel Aziz. Découvert par les Français, ils en feront le siège de leur administration coloniale.

Jemaa el fna, le cœur touristique

Mais Marrakech, c'est aussi et surtout la place Jemaa El Fna située à quelques pas de la mosquée Koutoubia. Auparavant lieu d'exécutions publiques des criminels, elle est devenue, au fil des ans, une grande scène de spectacles où charmeurs de serpent, musiciens, danseurs, guérisseurs, mendiants, diseuses de bonne aventure, prestidigitateurs, clowns, funambules etc. se côtoient et rivalisent d'ingéniosité. Elle est ceinturée par des terrasses de café, des boutiques et un souk. Cœur touristique de Marrakech, l'ambiance commence à monter sur cette place à partir de 17 heures. Alors, des bus, par dizaines, déversent des flots de touristes sur les lieux.

Des vendeurs à la sauvette, parmi lesquels beaucoup de Sénégalais, en profitent pour écouler montres, ceintures, t-shirts. Des carrioles tirées par des chevaux proposent des balades dans la Médina. Plus la soirée avance, plus l'ambiance monte sur fond de tambourins. A la tombée de la nuit, gargotes et étals croulant sous les oranges, les dattes, les figues sèches, les amandes et les noix font leur apparition sur la place. Jemaa El Fna, éclairée par des lanternes à gaz, devient alors une immense salle à manger en plein air où les victuailles sont prêtes à se faire griller dans les différents stands numérotés. Des volutes de fumée s'élèvent au ciel et titille les palais. Pour une modique somme, toutes les spécialités locales peuvent être dégustées notamment le fameux couscous et le Tajine. Des rabatteurs, carte de menu en main, essaient d'attirer les clients à grand renfort d'humour. La Place Jemaa El Fna est intimement liée à l'histoire de Marrakech, fondée en 1071 par les Almoravides. C'est pourquoi, en mai 2001, cet endroit a été proclamé patrimoine oral et immatériel de l'Humanité par l'Unesco qui estime que « les activités de la place sont issues d'une tradition ancestrale et constituent un témoignage unique d'une tradition vivante mais menacée ».

En 1985 déjà, c'est le quartier de la Médina qui englobe la Place Jemaa El Fna qui avait été inscrit sur la liste du patrimoine mondiale de l'Unesco. Malgré l'attentat qui a été perpétré le 28 avril 2011 dans le restaurant Argana qui donne sur la place avec à la clé 17 morts et 20 blessés, Jemaa El Fna continue d'être une scène de divertissement permanente et un passage obligé pour les touristes en visite à Marrakech.