Sénégal: Forum sur la paix et la sécurité - Plus de 700 participants attendus

La 4ème édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique s'ouvre lundi, au Centre de conférences Abdou Diouf à Diamniadio, sous la présidence du chef de l'État. Près de 700 participants sont attendus à cet événement devenu annuel qui a pour thème: «Défis sécuritaires actuels en Afrique : pour des solutions intégrées».

Environ 700 participants, acteurs régionaux et internationaux au plus haut niveau : autorités politiques et militaires, experts et universitaires, diplomates, représentants d'organisations internationales, de la société civile et du secteur privé, sont attendus, selon un communiqué reçu à notre rédaction.

Dans le contexte actuel, il s'agit, par le biais d'échanges, de proposer des réponses adaptées aux défis auxquels le continent doit faire face.

Lors de ce forum, créé à Paris en 2013, les chefs d'État africains et français avaient décidé d'approfondir la réflexion dans un cadre informel et avaient ainsi pris des engagements et formuler des recommandations.

Le rendez-vous annuel à Dakar a pour vocation de contribuer au renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique, rappelle-t-on.

Ce Forum a pour objectifs de contribuer à la prévention et à la lute contre l'extrémisme violent et le terrorisme, dans une approche locale, nationale, régionale et internationale. Il s'agit aussi de favoriser le développement de solutions intégrées face aux mutations sécuritaires liées aux migrations africaines, aux crises humanitaires et environnementales, et au développement du numérique et de réfléchir aux stratégies d'implication du secteur privé dans les questions de sécurité pour le développement. Autre objectif spécifique du forum, c'est de renforcer le dialogue informel entre experts, société civile, autorités politiques et militaires et partenaires internationaux sur les questions de paix et de sécurité.

