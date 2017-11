Madagascar: Affaire FMA - Aucune notification officielle du COM pour le moment !

En dépit de cette suspension « verbale », les activités se poursuivent pour la Fédération malgache d'athlétisme.

Après la suspension du Comité olympique malgache (COM) de trois membres de la Fédération malgache d'athlétisme (FMA), cette dernière juge cette décision nulle et non avenue. « Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore reçu de notification de notre suspension de la part du COM. Ainsi nous ne considérons pas cette décision », a fait savoir, la présidente de la FMA, Norolalao Andriamahazo lors d'une conférence de presse à Alarobia. Les membres de la FMA concernés par cette sanction sont la présidente de la Fédération, le second vice-président, Hubert Rakotombelontsoa et Mahatana Jean de la Croix, conseiller et entraîneur national.

Pour cause, le président du COM Siteny Randrianasoloniaiko et consorts n'ont pas pu entrer dans la salle lors de l'Assemblée générale élective (AGE) en février 2016 à l'hôtel Panorama Andrainarivo. Ils n'ont pas avalé cette situation, car la FMA a su tenir tête jusqu'à la fin. Selon Mahatana Jean de la Croix, cette décision a été prise par les membres du comité directeur, mais non unilatérale.

La saison sera lancée le 28 janvier à travers la course « Athlétisme pour tous ». Les Championnats nationaux jeunes et seniors se disputeront au mois de juillet dans la capitale. Les Jeux Africains de la Jeunesse à Alger, les Jeux Olympiques de la Jeunesse en Argentine, les Jeux de la CJSOI au mois d'avril à Djibouti, les Championnats d'Afrique seniors seront programmés au mois d'août au Nigeria au mois d'août sont en ligne de mire.