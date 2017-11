Madagascar: Union européenne - « Elections inclusives pour un retour à une démocratie normale »

« L'accès public à l'information, condition nécessaire pour l'engagement des citoyens » ; « Démocratie participative, participation à la vie publique » ; « Le dialogue entre les élus et les citoyens, un pilier incontournable de la démocratie ».

Ce sont les thèmes débattus hier par les participants à la finale du tournoi de Débat parlementaire ouvert organisé par la Délégation de l'Union européenne à Madagascar, en collaboration avec Liberty 32, l'Institut d'Etudes Politiques et la Fondation Friedrich Ebert Stiftung. La phase finale qui s'est tenue hier dans la salle de conférences du Ministère de l'Economie et de la Planification à Anosy a vu la participation des députés. Du 3 au 10 novembre, une soixantaine de jeunes de 17 à 25 ans venant de différentes régionsont participé à ce concours. Ils ont été constitués en équipes par tirage au sort. « Citoyenneté active et engagée ». Tel a été le thème choisi pour cette année.

L'objectif étant de souligner l'importance de l'appui et de l'attachement aux valeurs démocratiques. Nicolas Jaonaharivelo (Université d'Antananarivo), Andrianarimanana Rivonantenaina Hajanirina (Université d'Antananarivo) et Andriamisaina Andonjanahary Maeva (IEP Madagascar) qui ont formé l'équipe n°3, étaient les lauréats du concours.

Climat pacifique. Dans son discours, l'Ambassadeur de l'Union européenne, Antonio Benedito-Sanchez a insisté sur les aides apportées à Madagascar dans le cadre entre autres, de la consolidation de la bonne gouvernance, la modernisation et l'indépendance de la Justice, la réforme de l'administration publique et l'épanouissement de la société civile. Il a également réitéré que l'UE va accompagner la Grande Île pour l'organisation de l'élection présidentielle de 2018, à hauteur de 3,5 millions d'Euro. « Ce ne sont que des élections inclusives, transparentes et crédibles qui respectent les règles du jeu démocratique, qui se déroulent dans un climat pacifique et qui sont perçues comme légitimes qui consolideront la démocratie et qui marqueront le retour à une démocratie normale - après les élections de sortie de crise en 2013 », a-t-il réitéré. A noter que la participation civique figurera à l'ordre du jour du Sommet Union européene - Union africaine qui aura lieu fin novembre à Abidjan.