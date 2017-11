Madagascar: « Hira gasy makotrokotroka » - Un face à face Rafaralahy Raymond/Rakotomandimby Jean-Pierre pour la finale

La rumeur sur la peste a encore fait trembler de nombreux parents et élèves, hier. Elle a engendré… Plus »

Place donc au paysage habituel du « hira gasy ». Entre les chapeaux de paille, les robes aux couleurs des plus éclatantes, sans exclure les joutes oratoires, chaque troupe fera le nécessaire pour remporter le match fatidique qui s'annonce plutôt serré. Rappelons que le « Hira gasy makotrokotroka » en est à sa huitième édition actuellement. Le concours vise surtout à animer la ville pendant la haute saison touristique et de promouvoir pendant les vacances scolaires.

