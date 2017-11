Madagascar: Ash Dykes accompagne un groupe de touristes anglais à Madagascar

Nommé « Brand Ambassador » de la destination Madagascar au Royaume-Uni par l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM), l'aventurier britannique et athlète de l'extrême Ash Dykes a visité la Grande Ile pour la seconde fois en octobre 2017.

Il était à la tête d'une expédition touristique dans l'Andringitra dans le Sud de Madagascar en accompagnant un groupe de douze touristes anglais. Et tout cela, grâce à une belle promotion de la Grande Ile sur le marché émetteur anglais. En effet, séduits par les exploits d'Ash Dykes et la beauté naturelle de la Grande Ile, l'organisme britannique « Charity Challenge » spécialisé dans l'organisation de voyage et la promotion du tourisme responsable, lui a contacté pour mener une expédition touristique dans l'Andringitra. Il s'agit d'un « trek » de cinq jours dont la finalité était d'atteindre le Pic Boby, le 2e sommet le plus élevé et accessible à Madagascar. « Le groupe de touristes anglais qui ont fait partie de ce voyage a été notamment ébloui par le sens de l'hospitalité du peuple malgache ainsi que par le caractère exceptionnel de la faune et flore du parc national d'Andringitra », a-t-il raconté.

« Mission possible ». Rappelons qu'Ash Dykes est connu pour avoir traversé à pied une distance de près de 2890 km, reliant le Cap Sainte-Marie à l'extrême Sud, au Cap d'Ambre, point le plus septentrional de la Grande Ile. Son « trek » a duré 155 jours, de septembre 2015 jusqu'à mi-mars 2016. Durant cette expédition, il était accompagné d'un cameraman et d'un guide malgache . Des films documentaires sur la nature, le paysage et la biodiversité de Madagascar ont été produits à l'issue de son périple et ont fait l'objet d'une vaste diffusion sur les chaînes internationales dont entre autres, la BBC. En outre, il a écrit un livre intitulé « Mission possible » relatant particulièrement son aventure en terre malgache. Cet ouvrage qui a été édité en langue anglaise et chinoise a été remis par cet aventurier britannique au PCA de l'ONTM, Joël Randriamandranto, lors d'une conférence de presse dernièrement.

« Come-back ». Après cette aventure dans l'Andringitra, Ash Dykes annonce déjà un « come-back » à Madagascar pour l'année prochaine, avec comme compagnons de voyage une vingtaine de touristes anglais. Notons que sur les réseaux sociaux, il jouit d'une très belle réputation. Son compte Facebook enregistre près de 100.000 abonnés, 10.000 « followers » pour Twitter et plus de 13.000 abonnés pour Instagram. En tant que « Brand Ambassador » de Madagascar au Royaume Uni, il promeut et recommande activement la destination auprès de ses proches, au sein de sa communauté d'amis et de tous ses contacts et surtout de la presse anglo-saxonne.