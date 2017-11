Madagascar: Concours culinaire - Le groupe Star lance « Family chef Caprice »

La rumeur sur la peste a encore fait trembler de nombreux parents et élèves, hier. Elle a engendré… Plus »

A l'approche des fêtes, Caprice lance effectivement ce concours. Le concept ? Envoyer une recette de cuisine et une autre, de cocktail à base de bonbon anglais, caprice grenadine, caprice orange, ou caprice tonic. « Les cocktails peuvent être aromatisés ou fruités, tout est permis », explique Anthony Chan Khang Loi. Le concours ? Il ne s'adresse pas à une personne, mais à toute la famille et particulièrement aux amoureux de cuisine et de nouvelles saveurs. D'ailleurs, les cinq recettes qui auront le plus convaincu les membres du jury seront reproduites sur un plateau par leurs auteurs pour une diffusion sur la chaîne youtube du groupe Star et la page facebook de Caprice Madagascar.

