Madagascar: Agents contractuels de l'Etat - Formation avec le MFB et la CNaPS à Toliara

Cette session a permis aux 83 participants de connaître enfin leurs droits en matière de protection sociale et comment les faire valoir. M. Randrianarijaona Charles Emilson, Chef du Service d'Actions Sanitaires et Sociales a ,quant à lui, souligné que le respect de leurs droits sociaux constituent pour les agents de l'Etat une source de motivation, donc de productivité. Jusqu'à présent, la CNaPS a déjà contribué à la formation de 1000 ECD du MFB dans tout Madagascar.

A cheval entre le privé et la fonction publique, ces ECD sont dans le flou concernant leurs droits en matière de protection sociale, raison pour laquelle le MFB et la CNaPS ont organisé cette formation pour eux. Au total, 83 ECD provenant des régions Anôsy, Androy, Atsimo Andrefana et Menabe ont participé à cette formation, à la fin de laquelle une attestation et un manuel sur la protection sociale leur ont été délivrés. Le Chef de la région Sud-Ouest a tenu à remercier le MFB et la CNaPS en mettant l'emphase sur l'importance du respect du droit des fonctionnaires dans le bon fonctionnement des services publics.

La Cité du Soleil a été très active cette semaine concernant la promotion de la protection sociale. Le 6 novembre dernier, ce fut au tour du Ministère des Finances et du Budget (MFB) de former ses agents contractuels (ECD) en protection sociale, avec le concours de la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNaPS).

