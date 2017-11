Tunisie: Les parallèles d'un train d'enfer

Ce film en compétition officielle des JCC est un véritable événement à plus d'un titre. Il marque la présence cinématographique d'un pays, voire d'une région que nous avons rarement l'occasion de découvrir. De plus, ce Train de sel et de sucre est un fabuleux concentré d'humanité et d'art cinématographique.

La fable se résume en quelques lignes, les événements se déroulent dans un Mozambique déchiré par cette longue guerre civile qui avait mis le pays à feu et à sang de 1976 à 1992, soldée par plus d'un million de victimes. Le film se situe en 1989. Le train qui relie Nampula à Malawi, traverse le pays de bout en bout. Les premières images nous placent dans cette gare où s'entassent les voyageurs téméraires qui partent échanger des sacs de sel contre des chargements de sucre, unique commerce possible pour les sans-espoir, les fantômes vivants, les despérados, dans un véritable sursaut de survie. Le chemin de fer se transforme en chemin de calvaire tant la violence interne et externe est sans pitié.

Aux sabotages fomentés par les factions armées ennemies, devenant de plus en plus menaçantes, s'ajoute le traitement avilissant auquel se livrent certains militaires contre des passagers sans défense. Dans cette atmosphère chargée de périls, se dressent systématiquement des binarités antagonistes poussées à leurs extrêmes pour se terminer dans la mort atroce. Le film est construit sur cette structuration binaire, dès son titre, sel et sucre, même aspect, même forme cristalline, deux incompressibles.

Les rails du chemin de fer dans un parallélisme absolu, en dépit de l'illusion optique qui les fait rejoindre en lignes de fuite. Deux lieutenants du même régiment, Taiar et Salomão, que tout oppose, l'un se livrant à l'agression, au viol, à l'usurpation, l'autre s'y opposant sans répit, défendant un idéal moral au risque dea sa vie. Deux figures mythiques de l'antagonisme armé, le commandant du régiment qui défend le train et celui de la faction ennemie qui le harcèle en multipliant les actes de sabotage qui vont crescendo. Tous deux ont des allures surhumaines de spectres morts-vivants.

Les images sont féroces, elles dévorent le spectateur et le happent de toutes parts, l'écriture du désastre est totale et sans concession, jusque dans les rares, mais sûres séquences de douceur de l'amour qui parvient à fleurir comme fleurissent certaines roses sur les tas de fumier. Une infirmière sans famille est dans le train, elle va rejoindre son poste au sommet des montagnes. Taiar la défend contre la lubricité débordante de Salomão. Une histoire d'amour est ainsi tissée comme une espérance, comme une ultime manifestation de l'humanité au cœur même de la tragique décadence de l'homme. Le sucre qui manque cruellement trouve ainsi sa place en se mêlant avec le sel.

Cette œuvre de Licino Azevedo est un art total, un scénario sans faille évoluant à un rythme en saccades entre lenteurs pesantes et scènes d'action frénétiques, le jeu fascine par son vérisme naturaliste, aucun poste n'est laissé au hasard, aucune moue de trop, l'image presque monochrome contribue à plomber l'atmosphère dramatique et s'éclaire par moments comme pour composer les contrastes du feu et de l'eau. La richesse de cette œuvre réside dans sa complétude.