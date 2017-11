Tunisie: Du nouveau au CHU Farhat-Hached

Ce CHU assure 3 missions principales, à savoir «les prestations de soins de qualité» entreprises par des compétences médicales et paramédicales employant des technologies de pointe, «la recherche médicale», et ce, par la mobilisation des diverses unités de recherche, et «la formation médicale et paramédicale» réalisée sous forme de stages de formation organisés au profit des médecins, des pharmaciens, des techniciens supérieurs de santé , des infirmiers , des étudiants en master et des doctorants.

Ce CHU a connu récemment des extensions , des rénovations au sein de ses services, ainsi que la création de l'hôpital de jour de cancérologie médicale.

Extension du service des urgences

Le service des urgences a connu récemment une extension et un réaménagement, et ce, pour un meilleur accueil et une prise en charge de qualité des patients. A ce sujet, le professeur Mehdi Methamam, chef du service des urgences, nous a indiqué que cette extension a connu la création de nouvelles unités comme celles de la surveillance rapprochée, de l'attente-coucher, de triage des patients, de douleurs thoraciques, d'une salle pour le staff médical et de bureaux pour les médecins de garde.

A noter que ce service dispose d'un Service mobile d'urgence et de réanimation (smur) doté d'une ambulance médicalisée, ainsi que de salles de radiologie et de soins pour les sutures, les fractures...

Il dispose aussi d'une équipe médicale de 7 médecins universitaires qui assurent le travail 24h/24 , de 11 médecins de santé et de 12 résidents en médecine d'urgence. Le coût de cette extension est estimée à 500.000 dinars.

Nouvelle technologie d'analyse de l'ADN

En plus de l'analyse chromosomique et de la prise en charge de l'infertilité, le service de cyto-génétique et de la biologie de la reproduction s'est doté récemment d'une nouvelle technologie d'analyse de l'ADN. A ce sujet, le professeur Ali Saâd, chef dudit service, nous a indiqué que cette nouvelle technologie s'opère par un séquençage de la molécule d'ADN à un débit important permettant le diagnostic de différentes maladies génétiques (mucoviscidose, myopathie, thalassémie... ). Elle a été établie suite à la demande de différents services cliniques des hôpitaux du centre et du sud, ainsi que des structures sanitaires privées de diverses régions. De plus, a-t-il ajouté, ce service encadre plusieurs doctorants venant de diverses facultés scientifiques pour les préparer à une carrière de recherche et d'enseignement supérieur.

Création de l'hôpital de jour de cancérologie médicale

Le professeur Slim B. Ahmed, chef du service de carcinologie, nous a indiqué que l'hôpital de jour de cancérologie, réalisé au coût de 900.000 dinars , a été créé récemment et a été inauguré en mai 2017. Il dispose d'une équipe médicale formée de 6 médecins spécialistes en carcinologie et de 8 infirmiers. Il assure entre 60 à 80 consultations/jour et dispose de 15 lits, permettant d'administrer le traitement en ambulatoire le jour même de la consultation sans hospitalisation, notamment la chimio-thérapie anti-cancéreuse, la transfusion, les soins palliatifs....

Il a noté que la consultation, l'inscription, le bilan et le traitement se font dans cet endroit, permettant au patient d'éviter des déplacements inutiles et astreignants et garantissant des économies non-négligeables au CHU Farhat-Hached.