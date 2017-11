Tunisie: Chiffres clés de la coopération tuniso-égyptienne

La Commission technique mixte du transport maritime s'est réunie les 29 et 30 mars 2016 en Alexandrie, tandis que la commission technique mixte du transport terrestre a eu lieu les 3 et 4 octobre 2016.

Au niveau de la jeunesse et des sports : organisation de deux semaines successives de «Fraternité tuniso-égyptienne» au Caire du 24 septembre au 1er octobre 2016 et à Tunis du 16 au 26 octobre 2016.

Le ministre des Affaires religieuses et le Mufti de la République avaient participé les 14 et 15 mai 2016 au 26e congrès du Conseil supérieur des affaires religieuses.

Au niveau commercial : la coopération entre la Tunisie et l'Egypte s'est stabilisée en 2016. En effet, le volume des échanges commerciaux s'élève à 451 millions de dinars (111 millions de dinars d'exportations tunisiennes et 340 millions de dinars d'exportations égyptiennes) contre 445.151 millions de dinars en 2015. Les exportations tunisiennes vers l'Egypte lors du premier semestre de 2017 s'élève à 48.339 millions de dinars tandis que les importations ont atteint 174.274 millions de dinars.

La commission consulaire mixte se réunit de manière périodique, par alternance à Tunis et au Caire. La dernière réunion en date a eu lieu les 4 et 5 juillet dernier au Caire.

Les documents et accords signés entre les deux pays couvrent la plupart des domaines de coopération. L'organisation le 8 septembre 2015, à Tunis, de la 15e session de la Haute commission mixte a été l'occasion de renforcer et d'enrichir davantage le cadre juridique à travers la signature de 16 nouveaux documents juridiques.

La multiplication des rencontres entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays a permis de renforcer davantage la concertation et la coordination entre la Tunisie et l'Egypte autour de la majorité des questions d'intérêt commun sur les plans arabe, régional et international.

