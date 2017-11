Tunisie: Financement d'un projet de développement des zones forestières

Et d'ajouter : «Cette enveloppe est destinée aussi pour financer un projet d'emploi des jeunes, notamment dans les zones défavorisées, soit un financement de l'ordre de 60 millions de dollars (150 MD) qui sera également débloqué au début de l'année prochaine. Il s'agit de développer des chaînes de valeurs et de créer des entreprises créatrices d'emplois intensifs destinés notamment aux jeunes moins qualifiés ou qui ont des qualifications limitées dans les régions défavorisées».

La Banque mondiale déboursera, à partir de janvier 2018, le financement de 100 millions de dollars (plus de 250 millions de dinars) pour la mise en œuvre d'un projet de développement des zones forestières et des paysages dans les régions interieures, notamment au nord-ouest et centre-ouest, a indiqué à l'Agence TAP Jade Salhab, spécialiste Senior développement du secteur privé à la Banque mondiale.

