Tunisie: «Le site Tunisie reste toujours intéressant pour les Allemands»

Le site Tunisie reste intéressant pour les entreprises allemandes. Celles qui sont déjà installées ont une expérience de vivre ici et de régler leurs affaires. Nous remarquons avec un grand plaisir que le portfolio des investissements allemandes s'agrandit et que ces entreprises veulent investir plus.

Il y a plusieurs facteurs importants qui sont en faveur de cette orientation, essentiellement la proximité avec l'Europe et des coûts de production assez intéressants par rapport à d'autres pays. Par contre, elles sont inquiétées par l'instabilité fiscale, le changement de lois, des réglementations douanières difficiles. Ces aspects posent problème.

De l'autre côté, il y a les entreprises qui veulent venir en Tunisie. Et au regard du cadre juridique instable, elles suivent le développement et font beaucoup de recherche avant de s'implanter. Cette instabilité peut porter préjudice à leur intérêt.

Comment se présente la participation allemande dans ce forum et quels sont les secteurs à intérêt pour les entreprises allemandes?

Cette année, nous n'avons pas une grande délégation allemande mais les entreprises allemandes sont bien présentes. D'ailleurs, en tant que Chambre, nous travaillons beaucoup sur des missions d'affaires. Ajoutons à cela des entreprises qui viennent volontairement pour des questions très spécifiques.

Parmi les secteurs qui intéressent actuellement les Allemands est la mécatronique. Nous avons l'impression que la demande augmente. Il s'agit aussi du nearsourcing dans les TIC. Nous avons beaucoup d'investisseurs allemands qui sont venus cette année. Il y a également un grand potentiel dans les secteurs pharmaceutiques, agroalimentaires, etc.

Pensez-vous que la loi sur l'investissement a l'avantage de booster encore plus cet intérêt et cette mobilisation allemande ?

Il s'agit d'une bonne loi. Mais le problème est qu'elle a été promulguée il y a un an, mais sa mise en application tarde encore. Il n'y a pas encore de success stories que nous pouvons présenter aux entreprises allemandes. Il y a un grand retard dans la mise en place.

Qu'en est-il du projet de la loi de finances ?

Il y a des aspects positifs dans cette loi, mais cette instabilité dans la fiscalité inquiète. Nous ne voyons pas où ça va aller. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts, notamment pour les PME et les investisseurs. Toutefois, la solution ne réside pas dans la collecte de plus d'argent des entreprises disciplinées, mais de le collecter de celles qui ne payent pas et de celles dans le marché parallèle, tout en veillant à réduire les dépenses.