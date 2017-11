Tunisie: Le changement, c'est maintenant !

Jusque-là, l'on ne sait pas avec certitude si le Club Africain a clôturé le dossier relatif au joueur tchadien. Ce que l'on sait par contre, c'est que le club de Bab Jedid devait régler la somme de 30 00 dollars en faveur d'Ezechiel. Le dead-line étant achevé, l'avocat du joueur devait même saisir la Fifa. «Last but not least», trois points seraient automatiquement déduits du total du CA au classement de la Ligue 1. (Ambiance!)

favorisé l'éclosion de certains talents comme Mehdi Ouedherfi, Chiheb Jebali et Rached Arfaoui. Quant à Younsi, il a toujours répondu à l'appel du devoir, prêtant toujours main-forte à son club de cœur. La liste de Abdessalam Younsi est composée de Sami Chargui, Karim Ben Salah, Sofien Ben Salah, Bechir Selmi et Khalil Mahjoub. Quant à Hamoudia, sa liste comprend aussi du lourd, à savoir Maher Ben Salah, Selim Memmi, Malek Bellamine, Mustapha Napolitain, Ali Aloulou et Aymen Charfeddine. Notons aussi que d'autres prétendants n'ont finalement pas déposé leur candidature, à l'instar de Mehdi Gharbi, Kamel Idir et Lotfi Zahi, selon certaines sources.

Marouen Hamoudia, fils de l'ex-gloire du CA Hedi Hamoudia, et Abdessalam Younsi, ex-président de la section football, ont déposé leurs candidatures in extremis pour la présidence du club de Bab Jedid.

