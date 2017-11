Tunisie: CA-ESS à armes inégales

Cette saison, la donne a changé. Le Club Africain a perdu de sa verve et beaucoup de joueurs ont changé d'air. L'équipe de Bab Jedid n'est plus la même.

Elle a perdu des points en cours de route en se faisant tenir en échec par El Makarem de Mahdia, puis en se faisant battre par le CHB Jammel lors de la journée précédente. Sur le papier, l'Etoile Sportive du Sahel est nettement supérieure à son adversaire clubiste. D'ailleurs, l'ESS donne l'impression d'être actuellement la meilleure équipe du championnat et le premier favori au titre. Dans ces conditions, on s'attend à un match à sens unique où les jeunes Clubistes en quête d'expérience devraient limiter les dégats devant une Etoile nettement supérieure.

EST : l'occasion de rebondir

Néamoins, l'ESS peut épingler à son tableau de chasse un concurrent direct à la course au titre, comme elle l'a fait la journée précédente face à l'Espérance Sportive de Tunis. A ce propos, et après cette défaite, les «Sang et Or» ont remercié leur entraîneur Denis Lathoud pour le remplacer par le revenant Néjib Ben Thayer qui a quitté l'AS Hammamet, prise en charge désormais par Mongi Bennani.

Ce changement de staff technique va-t-il donner un coup de fouet aux «Sang et Or»? Peut-être, mais ces derniers doivent prendre leur adversaire du jour au sérieux. En effet, l'AS Téboulba est une équipe qui force le respect et qui a aussi les moyens de jouer aux trouble-fêtes. Aymen Hammed et consorts sont avertis.

L'ASHammamet n'a plus droit à l'erreur. L'équipe du Cap Bon a été sanctionnée par la Ligue nationale de handball qui lui a fait perdre sur tapis vert ses deux rencontres face à El Makarem de Mahdia et Béni Khiar pour avoir fait participer un joueur suspendu, Bassem Mrabet. Ce dernier a donc été de nouveau suspendu pour quatre rencontres. L'ASH, sous la férule de Mongi Bennani, aura donc un retard à combler au classement et doit gagner des points. A commencer par aujourd'hui contre le CSHBJammel. Le duel entre le CSHiboun et Sakiet Ezzit s'annonce équilibré et l'avantage du terrain pourrait être en faveur de l'équipe locale. Tout comme le match des derniers de la classe entre l'USTémimienne et le Sporting Club de Moknine. El Makarem de Mahdia, enfin, offre l'hospitalité à Béni Khiar. L'occasion est bonne pour les Mahdois de remporter une deuxième victoire consécutive et grimper au classement.

Programme

A Hammamet

16h00 : ASH-CHBJ (Gargouri-Frikha)

A la salle Zouaoui (huis clos)

15h00 : EST-AST (Chérif-Atallah)

A la salle Gorjani (huis clos)

16h00 : CA-ESS (Krichen-Makhlouf)

A Mahdia

17h00 : EMM-EBSBK (Guemri-Chaâbane)

A Menzel Témime

16h00 : USTé-SCM (Khénissi-Boualloucha)

A Mahdia

15h00 : CSH-CSSE (Sassi-Ben Jemaâ)