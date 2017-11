Tunisie: Le produit artisanal à l'honneur

Il est à noter également que la création de ce genre de salon vient en application des décisions du Conseil ministériel restreint de février 2016 pour la promotion du secteur de l'artisanat. Il s'agit de renforcer la spécialisation, d'encourager les jeunes à travailler dans le secteur et à innover et surtout développer l'exportation. Ajoutons à cela une décision de consacrer 20% du budget des institutions publiques à l'ameublement pour l'achat de produits artisanaux.

Le Salon national de l'artisanat s'est beaucoup élargi et nous ne pouvons plus satisfaire les demandes croissantes. Les salons spécialisés sont des moins lourds sur le plan logistique, organisationnel et financier», précise-t-il, indiquant qu'un salon du tapis a été aussi créé et sera tenu cette année au mois de décembre. L'ONA compte créer un salon des arts du feu en 2019.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.