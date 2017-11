Tunisie: YOUSSEF M'SAKNI - «Maintenant ou jamais!»...

interview

Nous nous sommes comportés jusque-là en vrais conquérants qui comptent réaliser une qualification exceptionnelle au Mondial 2018 en Russie. En témoigne notre domination sans faille face à nos adversaires, à l'instar du Congo ou de la Guinée. Notre suprématie n'est pas le fruit du hasard.

Le travail mis en place par notre staff technique a porté ses fruits.

Je pense qu'avec nos atouts, et l'appui de nos fidèles supporters, nous nous trouvons bien armés pour battre aujourd'hui la Libye et assurer une qualification au Mondial, tant attendue par tout un pays.

Comment expliquez-vous une telle différence entre la Tunisie et la Guinée, votre dernier adversaire?

C'était la vérité de ce match. Nous avons été très bien. Nous avons pensé dès le départ à mettre nos adversaires dans le doute, et les obliger à défendre. C'est ce qui nous a permis de prendre le dessus après la pause. C'est un match du passé. Aujourd'hui, seule le victoire compte. Nos devons gagner pour fêter cette qualification au stade avec notre public. Nous sommes conscients de cette responsabilité.

Offensivement, l'équipe de Tunisie a-t-elle déjà eu autant de talents ?

La Tunisie a toujours eu de très grands joueurs offensifs, mais il ne faut pas les comparer à ceux qui ont gagné des titres. Le sélectionneur national Nabil Maâloul fait des choix de systèmes aussi pour utiliser le maximum d'entre eux. Le travail de Khenissi et de notre milieu a aussi permis à notre équipe nationale d'être plus complète et assez équilibrée dans ses trois compartiments.

Commet voyez-vous le match de ce soir face à la Libye?

L'essentiel pour nous, c'est de terminer en beauté en affichant une détermination et une envie de bien faire qui rassurent notre fidèle public.

Tout plaide en notre faveur, et grâce à notre force de caractère et surtout à notre maturité tactique, nous sommes bien placés pour écrire de nouveau l'histoire et, de surcroît, offrir au peuple tunisien une qualification après l'avoir ratée trois fois de suite...