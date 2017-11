Cameroun: Itel mobile célèbre ses 10 ans d'Anniversaire sous le thème « Puissance de Changer » au Cameroun.

L'occasion était donnée de célébrer en compagnie de ses partenaires les plus fidèles venus des quatre coins du Cameroun Ici les « dealers » de itel mobile n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction « Nous avons cru en itel mobile et ses potentialités sur le marché du mobile. Dix ans après, la marque exprime ses marques. Nous comptons aller plus loin ». Des faits,au cours de la décennie passée, la marque est devenue une référence dans l'industrie des téléphones mobiles en répandant sa présence dans plus de 50 pays à travers le monde. En 2016, la marque a vendu plus de 50 millions d'appareils devenant ainsi marque leader de téléphones mobiles en Afrique.

... Pour imprimer ses marques

Le staff dirigeant de la marque n'a pas tari d'explications sur les 10 ans de conquête et d'implantation d'itel sur un marché concurrentiel. Non sans dévoiler la stratégie pour le futur « En nous basant sur notre expérience à long terme à desservir le marché des téléphones Camerounais, nous connaissons très précisément les besoins de nos clients en termes de téléphones mobiles et fournissons toujours des produits de qualité à des prix très accessibles. C'est dans cette optique que nous avons lancé la S12 et la S32, des Smartphones à double selfiecaméra pour des photos de groupe et solo encore plus claires. Notons également que ces deux modèles sont dotés du détecteur d'empreinte digitale, le moyen le plus facile et rapide de déverrouiller son téléphone, de décrocher des appels ou alors de prendre des photos (0.1s suffit) ». La marque promet également de lancer dans les mois à venir des versions améliorées de ces modèles compatibles avec le réseau 4G. Auparavant, le géant des téléphones mobiles a déployé des téléphones mobiles de qualité à prix abordables sans en compromettre la qualité.

Les nouveaux produits

L'ambassadeur d'itel, Mr Léo était présent pour célébrer 10 ans d'expertise, d'ancienneté et de performance dans le domaine des téléphones mobiles au Cameroun. Il a pu « attester du coté tendance et à la mode du double selfiecaméra de ces nouveaux modèles, un avantage qui sera très apprécié par la jeunesse camerounaise ».

Mais aussi les nouveaux smartphones

La S32 a une double selfiecaméra impressionnante qui permet aux utilisateurs de switcher facilement entre 63° pour une vue Portrait et une vue de Grand angle de 86°. La S12, qui remplacera le smartphone à succès itel S11, vient également avec double selfiecaméra pour apporter aux utilisateurs une expérience de selfie inégalable. Les deux smartphones viennent avec détecteur de photo intégré qui floute le background de la photo, lui proférant un aspect plus professionnel. Fabriqué avec le plus génial des écrans d'une taille de 5.5" HD IPS 2.5D,itel S32 permet une vue large de 160° d'angle avec une vision crystal claire et des couleurs vivantes qui assurent également une bonne lisibilité à la lumière du soleil ; la S12 quant à elle vient avec un écran de 5.0" IPS.

Au Cameroun, Pour les Camerounais, une marque citoyenne.

Donner, Offrir à la communauté fait aussi partie des piliers de la philosophie d'itel Mobile. Ceci a permis à la marque de développer une solide politique de Responsabilité Sociale de l'Entreprise pour l'éducation via l'initiative « Love Always On ».De multiples projets impactant la vie ont été menés pour les populations et élèves dans différentes écoles et localités. Quelques-uns de ces projets incluent le don du matériel scolaire pour les élèves, des frais scolaires aux élèves les plus brillants, ainsi que des Sponsoring à des évènements scolaires parmi plusieurs institutions tertiaires. Joyeux 10ème anniversaire à itel mobile u Cameroun et partout en Afrique. Nous leur souhaitons une croissance pérenne et de toujours nous fournir le meilleur de la technologie et des smartphones à des prix compétitifs et abordables.