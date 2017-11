Cameroun: Allemagne / Cameroun - Ce Mbenguiste cherche une maîtresse pour faire les enfants et voici ce qui en ressort !

Notre compatriote Dany K. vit dans une grande au pays de Merkel.

Il retourne régulièrement au pays pour ses affaires. Il en profite aussi pour accomplir une mission qu´il pense être possible qu´en terre natale: trouver une jeune fille avec qui faire des enfants. La cause: sa partenaire en Allemagne ne peut pas. Et comme dans nos sociétés les problèmes de fertilité sont très vite attribués à la femme, voilà notre Dany qui a trouvé une solution facile, au lieu de se soumettre aux consultations médicales comme le lui a suggéré sa partenaire Flore.

Flore accueille de plus en plus les déplacements de Dany au pays avec suspicion. Cependant peut-on empêcher à un homme/femme de retourner là où son cordon ombilical est enterré ? Et c´est aussi là-bas que Dany compte enterrer le cordon ombilical de son premier enfant. A Douala, sous un soleil harassant, il ne tarde pas à trouver la candidate pour son projet. Une jeune fille accepte sa proposition et rapidement ils trouvent un arrangement. Dany veut l´enfant ! La dulcinée veut venir en Europe ! Qui finira par tirer le plus de profit de ce pacte et quelle sera la place de l´enfant ?

Dany retourne en Allemagne. Face à Flore, il se montre nerveux, antipathique. Au fil des mois s´installe entre les deux une incompatibilité d´humeur. Flore se confie à ses sœurs. Elle est convaincue que Dany a une amante au pays. Ses coups de fil et SMS en cachette viennent corroborer les craintes de Flore qui compte se battre pour sauver sa relation.

Les mois se passent et Dany ne reçoit pas toujours la nouvelle qu´il attend de sa dulcinée. Celle-ci dit ne pas être enceinte et pense que la prochaine fois sera la meilleure. Dany commence à désespérer car après plusieurs longs séjours qui l´ont d´ailleurs poussé à négliger son gagne-pain en Allemagne, il pensait avoir enceinté la fille.

Un beau matin de Novembre, Flore se rend au petit commissariat du coin et signale l´absence de Dany depuis deux jours. Celui-ci n´a pas laissé mot et reste injoignable. Flore est désespérée. Alors qu´elle fouille le seau de papier, il trouve une note du laboratoire médical. Loin de comprendre ce qui se passe, elle fait appel à un ami du couple qui est médecin. "Weeh, ton type a chopé le VIH " ces mots de l´ami médecin assomment Flore. Flore ne va se réveiller que quelques heures après, à l´hôpital. Les examens montreront plus tard qu´elle est saine. Méfiante, elle avait exigé à Dany les rapports protégés et même le test, après son long séjour au pays dans de circonstances non consentantes. Au moment où la correspondante de votre journal de Camer.be rapporte des faits, Dany reste toujours introuvable. Nous y reviendrons !