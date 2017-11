Congo-Brazzaville: SNE - Les syndicats veulent parler des réformes

Les ambassadeurs de France et d'Allemagne au Congo, Bertrand Cochery et Klaus Peter Schnick, ont déposé le… Plus »

Cela dit, l'assemblée générale du 16 novembre, pour laquelle à l'unisson la CSTC, CSC, SUDO, FORCE, CATC et COCAM appellent « l'ensemble des travailleurs à prendre massivement part », s'annonce comme une mobilisation pour la cause. Une méthode en expérimentation depuis bien longtemps.

Selon toute vraisemblance, le gouvernement envisage un éclatement de la SNE en trois composantes comprenant une société de patrimoine, une société de production et de transport, et une société d'exploitation. « Nous ne sommes pas opposés aux réformes », commente une source proche du collège syndical, qui énumère à son tour des points jugés essentiels pour les mettre en musique. Au nombre de ceux-ci, figure la constitution d'un organe transitoire en lieu et place du directoire actuel.

Comme l'indique le communiqué signé samedi dans la capitale par six dirigeants syndicaux, la rencontre portera sur la restitution de la communication délivrée par le ministre de l'Energie et de l'hydraulique, Serge Blaise Zoniaba, le 9 novembre, dont le point d'orgue est la réforme de cette société publique.

