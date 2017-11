Congo-Brazzaville: Découverte - L'ambassadeur des Etats-Unis au Congo visite la Galerie du Bassin du Congo

Les ambassadeurs de France et d'Allemagne au Congo, Bertrand Cochery et Klaus Peter Schnick, ont déposé le… Plus »

Le Musée-Galerie du Bassin du Congo est un espace culturel où les visiteurs découvrent un univers créatif à travers de nombreuses œuvres d'art des différents pays africains. On y retrouve des masques, statuettes, tissus traditionnels, coffrets, paniers, pipes, couteaux, lances, monnaies, instruments musicaux traditionnels, œuvres contemporaines, etc. des artistes peintres, sculpteurs, céramistes et vanniers du Bassin du Congo.

Rappelons que le 8 novembre dernier, le directeur pays pour le Congo, le Gabon et Sao Tomé et Principe, au bureau des Affaires africaines du département d'Etat américain, James Davis II, a également visité le Musée-Galerie du Bassin du Congo.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.