Burkina Faso: Des parlementaires africains réfléchissent sur le terrorisme, la paix et la sécurité alimentaire

- le défi de la persistance de la sécheresse et de la famine dans le contexte du développement de l'agriculture et de l'agro-industrie en Afrique pour une croissance économique durable;

- la contribution des parlements nationaux à la préservation de la souveraineté nationale et au renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique;

Pour lui, c'est le président exécutif de l'UPA, Cipriano Cassama, qui a rappelé le lourd tribut causé notamment par la sécheresse. A savoir, "20 millions d'Africains dans 37 pays manquent du minimum vital et 28 pays sont dans un contexte d'insécurité et d'instabilité marqués par le déplacement des populations", en quête d'une solution rapide "dans l'intérêt des populations que nous représentons", a-t-il indiqué.

Dès l'entame des assises, le président de l'Assemblée nationale du pays hôte, Bala Alassane Sakandé, a déclaré : "Nous savons de par la proximité que nous avons, avec les populations, joué un rôle de premier plan dans l'information, la sensibilisation et le plaidoyer, axés sur la culture de la paix et de la tolérance".

Réunis dans la capitale burkinabè, depuis le 9 novembre, dans le cadre de la 40e conférence de l'Union parlementaire africaine (UPA), les présidents des Parlements du continent pour réfléchir sur le renforcement de la paix et la sécurité face à la sécheresse, la famine et au terrorisme.

