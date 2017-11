Congo-Brazzaville: Football des jeunes - Le CNFF cherche ses nouveaux pensionnaires

Une campagne de détection de jeunes talents a été lancée, le 4 novembre, au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville, avant de s'étendre sur l'ensemble du territoire.

Après une semaine de travail, les techniciens du Centre national de formation de football (CNFF) ont déjà une idée de ce que pourra être la présélection de Brazzaville, l'étape décisive avant de valider le statut de pensionnaire. La campagne à cet effet connaît une bonne dose de mobilisation. Selon son directeur, Charles Otendé, près d'un millier de jeunes footballeurs des catégories U-17 et U-20 ont répondu à l'appel lancé. Certains de ces postulants n'ont pas attendu longtemps pour frapper à l'œil des recruteurs. « Je suis très fier et très content car on a repéré déja à Brazzaville de bons jeunes. J'espère vraiment qu'on va continuer sur cette lancée », a déclaré le 10 novembre, Candido Filho (Valdo), le responsable de l'encadrement technique du CNFF.

Le Centre, a-t-il souligné, a la capacité d'accueillir 44 joueurs dont 22 par catégories. Ce qui revient à dire que tous les jeunes qui ont laissé une bonne impression dans cette première étape de détection ne sont pas d'office pensionnaires. Car la campagne va s'étendre dans tout le pays. Il faudra encore confirmer par le talent lors des prochaines étapes pour valider leur présence dans le quota réservé à Brazzaville.

« Le centre a la capacité d'accueillir 44 joueurs notamment 22 U-17 et 22 U-20. Nous ne sommes pas obligés de le remplir, parce qu'il faut laisser quelques chambres pour d'autres joueurs que nous détecterons. Nous devons continuer ce travail dans tout le pays en touchant le nord et le sud. Je suis convaincu que nous allons trouver à Dolisie, Sibiti, Pointe-Noire, Ouesso et autres, de bons joueurs. C'est le plus important. Le rêve de ces jeunes congolais, c'est l'Europe mais il ne faut pas être pressé car c'est ici qu'il faut bosser dur », a commenté Valdo.

Le sélectionneur des U-17 et U-20 a aussi insisté sur le respect de l'âge. Pour le non- respect de ce critère, le Congo a été disqualifié à la phase finale de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans alors qu'il avait validé sa qualification face à la Tanzanie. A chaque présentation de l'enfant, les encadreurs prennent le temps de discuter avec lui en lui demandant son âge, sa date et lieu de naissance. Ce n'est pas suffisant pour les plus malins car Valdo a promis de leur imposer des examens médicaux pour authentifier leurs vrais âges.

« S'agissant du critère d'âge, j'ai fait mon travail. J'ai discuté avec les enfants en leur montrant l'importance de dire la vérité. Après, nous ferons des tests médicaux. Nous allons faire tous les examens possibles par rapport aux os (IRM) pour connaître le vrai âge. Nous irons aussi dans les mairies pour authentifier les extraits d'acte de naissance qui nous ont été présentés. Le but est d'éviter des surprises lors les compétitions », a assuré le sélectionneur des moins de 17 et 20 ans.

Notons que c'est la première campagne de détection animée par Valdo depuis qu'il avait paraphé, le 28 février, son contrat. Il a été confié à cet ancien joueur de Paris Saint Germain les clés de l'encadrement technique du CNFF.

« Cette campagne est une épreuve très intéressante pour nous. D'abord, parce que les gens ne peuvent pas venir au centre sans passer par la détection. En plus, nous avons des objectifs précis, à savoir relever le niveau du football congolais. Ce travail passe nécessairement par la formation. Et nous devons être exigeants vis-à-vis de nous-mêmes et des jeunes qui doivent rentrer au centre », a commenté Charles Otendé.

Créé en 2005 par le chef de l'Etat, le CNFF a permis aux Diables rouges de remporter la Coupe d'Afrique des nations junior organisée à Brazzaville en 2007. Cette équipe championne d'Afrique a été éliminée en huitième de finale lors de la Coupe du monde tenue la même année au Canada.

Le CNFF a aussi sorti la génération des cadets médaillés de bronze à la CAN U-17 en 2001 au Rwanda. Les deux médailles d'or remportées à Beyrouth en 2009 et à Nice en 2013 lors des Jeux de la francophonie sont également des résultats à mettre à l'actif de ce centre qui n'a plus joué son vrai rôle depuis près de trois ans.