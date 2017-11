Afrique du Sud: Business - Plus d'un milliard $ d'investissements sud-africains en RDC

Clôturés le 9 novembre 2017, les travaux du forum qui s'est tenu dans la capitale cuprifère ont mobilisé dix ministres du gouvernement central, dont ceux du Commerce extérieur, des Mines, de l'Agriculture, de l'Énergie, de l'Industrie, des Petites et moyennes entreprises ainsi que celui des Télécommunications. Conduite par le ministre d'État et ministre de l'Économie nationale, Joseph Kapika, la délégation gouvernementale a pris une part active à cette rencontre qui a eu comme ultime objectif de renforcer les liens économiques en vue de mieux profiter des opportunités d'investissements et d'affaires entre la RDC et l'Afrique du Sud. Selon les chiffres officiels, les investissements sud-africains au Congo sont estimés à 1,2 milliard de dollars américains.

