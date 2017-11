Congo-Brazzaville: Patrimone public - Le stade Franco-Anselmi débarrassé des véhicules encombrants

L'opération de nettoyage du site a été ordonnée par le ministre des Sports et de l'éducation physique, Hugues Ngouolondélé, lors de son passage à Pointe-Noire, dans le cadre de sa visite des installations sportives sur l'ensemble du territoire national.

Le stade Franco-Anselmi a été transformé depuis quelques années en une fourrière par la municipalité et le bureau des accidents. L'opération de déguerpissement des véhicules immobilisés dans son enceinte qui a débuté le 7 novembre s'est poursuivie le 10 novembre, en présence de Brice Merlin Lépébé, directeur général des Sports. Il avait à ses côtés, Joseph Ndinga Biangou, directeur départemental des Sports de Pointe-Noire, Jean-Claude Bitsou, directeur du complexe sportif de Pointe-Noire et Marc Makoumbou, responsable de la gestion urbaine et des transports chargé de gérer la fourrière municipale.

Ce dernier a indiqué que la mairie a été instruite par le ministre des Sports pour réhabiliter ce site. « Ces véhicules, sous l'instruction du député maire, vont être déposés dans l'enceinte de l'arrondissement trois, Tié-Tié, où nous avons suffisamment de l'espace », a dit Marc Makoumbou. Prenant la parole, le représentant du ministre des Sports a félicité les autorités locales pour l'accomplissement de leur engagement. « Pendant le passage du ministre à Pointe-Noire, il avait constaté que le stade Franco-Anselmi était transformé en fourrière. Il avait instruit le directeur départemental des Sports et le directeur du stade de déguerpir tous ces véhicules. Il avait promis de revenir le 10 novembre pour constater si cela a été fait », s'est il réjoui. Et de poursuivre que ce stade historique qui a vu joué le Roi Pélé sera remis aux sportifs pour sa bonne utilisation.

De son côté, Joseph Ndinga Biangou, qui s'est occupé de la partie administrative de l'opération, s'est également félicité de la bonne compréhension des autorités administratives et policières qui géraient conjointement cette fourrière. «Vous allez constater qu'il y a encore quelques véhicules dans le stade, mais un communiqué passe pour interpeller les propriétaires de certains véhicules. Le dernier délai de déguerpissement est le 12 novembre », a-t-il signifié.

Le gestionnaire du complexe sportif de Pointe-Noire a, cependant, remercié le ministre qui a tout fait pour que ce stade revienne aux sportifs. «Nous avions accompagné le directeur départemental dans ces démarches et, à ce jour, on peut dire que cela marche. L'opération qui a démarré il y a 3 jours va se poursuivre jusqu'au12 novembre après, il n'y aura plus rien. Nous avons déjà installé l'inspection sectorielle des Sports de Lumumba ici. Ceux qui voudront bien utiliser le stade peuvent nous faire parvenir leur demande », a-t-il indiqué.