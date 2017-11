Congo-Kinshasa: Basket-ball - Kinshasa a abrité le tournoi de la Zone 4

La salle des sports du lycée français (Halle de la Gombe) a accueilli, du 30 octobre au 5 novembre, les éliminatoires de la sous-région dans les deux versions du Championnat d'Afrique des clubs de la discipline qui aura lieu en Angola, en décembre prochain.

Quatre clubs chez les messieurs et deux chez les dames ont pris part à la compétition. Il s'agit, en version masculine, de Mazembe et New Generation de la RDC et Malabo Kings ainsi que San Antonio de la Guinée Equatoriale. Chez les dames, il y a eu V.Club de Kinshasa et Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Lubumbashi.

En termes de résultats à la phase aller, Mazembe s'était imposé face à New Generation par 61 points à 52 alors que San Antonio s'est incliné face à New Generation par 56 points à 64. Mazembe a eu raison de Malabo Kings par 64 points à 48. New Generation s'est aussi imposé face à la même formation équato-guinéenne 48 points à 44. San Antonio a perdu face à Malabo Kings par 65 points à 70.

Lors des matchs retours, Mazembe a courbé l'échine face à Malabo Kings par 56 points à 64, avant de perdre face à New Generation qui a pris sa revanche par 54 points à 59. San Antonio, pour sa part, s'est imposé face à New Generation par 62 points à 42. Les basketteurs de Malabo Kings ont battu leurs compatriotes de San Antonio sur la marque de 63 points à 40.

Au classement, Malabo Kings a fini premier sur le terrain avec cinq victoires et une défaite en six matchs. Mazembe est deuxième avec trois victoires et trois défaites. New Generation a occupé la troisième position avec trois victoires également et trois défaites, alors que San Antonio a été lanterne rouge avec deux succès et quatre revers.

Pas de cérémonie protocolaire de remise de trophée...

Un fait insolite à signaler, la cérémonie protocolaire de remise de trophée aux clubs que devrait présider Juvénal Lufuma Makanda, président de la Fiba/Afrique zone 4, n'a pas eu lieu. Un litige concernant la qualification de certains joueurs de Malabo Kings qui auraient pris part à cette compétition de manière irrégulière en serait la cause. Le dossier est actuellement sur la table de la Fiba/Afrique pour examen. Suite à cet incident, le classement officiel de cette compétition régionale dans la version masculine n'est pas connu.

Chez les dames, par contre, le BC V.Club et DCMP ont joué en aller et retour. Lors de la première confrontation, V.Club s'est imposé par 57 points à 50, alors que DCMP a remporté le match retour par 51 points à 45. Les deux clubs prendront part à la Coupe d'Afrique des clubs champions en Angola.