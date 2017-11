Congo-Brazzaville: Opposition - La Dynamique annonce une grande manifestation de rue

Le regroupement politique membre du Rassemblement rejette le calendrier électoral publié par la Céni et appelle à une mobilisation d'envergure, le 15 novembre, pour exiger une « transition sans Kabila ».

La date retenue risque de faire tâche d'huile dans le pays. La Dynamique de l'opposition, affiliée au Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, appelle, en effet, le peuple congolais à prendre une part active à la manifestation qu'elle entend organiser. Martin Fayulu et ses amis espèrent qu'une transition sans l'actuel chef de l'Etat permettra à tous les Congolais contraints à l'exil de revenir au pays et aux prisonniers politiques d'être libérés. « Cette période sera mise à profit pour redynamiser la Céni, auditer le fichier électoral et, au besoin, refaire l'opération d'enrôlement de manière à disposer d'un fichier fiable et ainsi rassurer tous les candidats », peut-on lire dans la déclaration ayant sanctionné leur réunion du 11 novembre.

Pour cette frange de l'opposition, la solution la plus viable pour assainir la situation politique, sociale et sécuritaire du pays, gage des élections crédibles et apaisées, passe inévitablement par une « transition sans Kabila » à partir du 1er janvier 2018. L'action consistera à l'affirmer de manière claire et forte à travers une mobilisation d'envergure, prélude aux prochaines activités prévues par le Rassemblement dont celle du 28 novembre pour une alternance politique hic et nunc. Sur ce point, la Dynamique entend faire cause commune avec les mouvements citoyens Lucha, Filimbi, les Congolais debout et autres associations qui avaient également appelé à des actions de rue d'ici au 15 novembre.