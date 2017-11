Burkina Faso: Paul Kaba Thiéba à Abidjan pour faire bouger les lignes

Le Premier ministre Paul Kaba Thiéba est arrivé ce mercredi 9 novembre 2O17 à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail de 72 heures en République de Côte d'Ivoire. Une occasion pour donner un coup d'accélération aux relations entre les deux Etats.

Les lignes de la coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire vont bouger une fois de plus avec la visite d'amitié et travail du Premier ministre Paul Kaba Thiéba du 9 au 11 novembre 2017 dans la capitale ivoirienne. L'avion qui l'a transporté, a atterri à l'aéroport international Felix Houphouët Boigny, d'Abidjan à 9 heures 50 minutes précises. Le chef du gouvernement burkinabè a été accueilli par son homologue ivoirien Amadou Gon Coulibaly. S'en est suivi un bref entretien au salon d'honneur. Au cours de son séjour abidjanais, le Premier ministre burkinabè aura des rencontres avec des autorités politiques ivoiriennes, notamment son homologue de la Côte d'Ivoire Amadou Gon Coulibaly et le vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan.

Les deux chef de gouvernements vont passer en revue les accords conclus lors de la 6e conférence au sommet du Traite d'Amitié et de Coopération entre le Burkina Faso et le Côte d'Ivoire tenu en juillet dernier à Ouagadougou en présence des présidents Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Roch Mark Christian Kaboré du Burkina Faso.

Paul Kaba Thiéba va également accorder des entretiens à des personnalités telles le représentant résident de la BEI et un ancien fonctionnaire de la Banque Africaine de développement (BAD). Le tête-à-tête avec la Communauté Samo vivant à Abidjan viendra boucler la série des entretiens au programme du chef du gouvernement. En marge de cette visite en terre ivoirienne Paul Kaba Thiéba va présider la cérémonie d'ouverture du Forum Diaspo-invest et des journées de promotion économiques et commerciales du Burkina Faso en Côte d'Ivoire.

Pour le chef de l'exécutif burkinabè, c'est une occasion rêvée pour présenter les opportunités d'affaires aux investisseurs de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et particulièrement ceux de la diaspora. «Ces journées seront mise à profit pour faire les opportunités d'affaires nées des reformes entreprise par le Burkina Faso post-insurrectionnel devant contribuer à la mise en œuvre réussie du nouveau référentiel de développement, le Plan national du développement économique et social (PNDES)» a indiqué M. Thiéba à son arrivée à l'aéroport.

Le PNDES qui se chiffre à plus de quinze mille milliards de F CFA a dit le Premier ministre traduit la vision du président du Faso Roch Marc Christian Kaboré. Il a par ailleurs salué «l'excellence» des relations entre les peuples ivoirien et burkinabè, deux pays liés par un destin commun. «Le Côte d'Ivoire et le Burkina Faso entretiennent des relations de coopérations fructueuses au bénéfices de leur deux peuples. Ici à Abidjan je me sens comme chez à moi à Ouagadougou», a précisé Paul Kaba Thiéba.