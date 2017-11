Togo: Mécanique des sols - Les experts se retrouvent à Lomé

'Quand on parle de géotechnique, on parle de qualité des matériaux, de l'étude des sols, pour que les ouvrages que l'Etat finance pratiquement puissent durer dans le temps et dans l'espace', explique Balakièm Tchamdja, directeur général du laboratoire national des bâtiments et des travaux publics du Togo.

L'étude de leur comportement mécanique et hydraulique nécessite l'expertise d'ingénieurs et de techniciens hautement qualifiés en géotechnique.

Leur modélisation fait appel à la théorie complexe de la mécanique des milieux continus et plus spécifiquement la mécanique des sols.

Les terrains naturels sont composés de grains solides, de vide et d'eau. Leurs caractéristiques sont souvent variables. Leurs comportements évoluent dans le temps et dépendent de l'ouvrage qui les sollicite (bâtiments, ponts, pylônes, barrages, tunnels...).

