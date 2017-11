Angola: Le Chef de l'Etat encourage les Angolais à relever les défis du pays

Matala — Le Président de la République, João Lourenço, a estimé samedi qu'il était fondamental de faire face et de surmonter les défis du développement économique et social du pays, pour le bien-être et la prospérité des Angolais.

João Lourenço, qui a tenu ces propos lors de son discours prononcé à la municipalité de Matala durant la cérémonie officielle du 42ème anniversaire de l'indépendance nationale, a précisé qu'ensemble, les Angolais construiraient un avenir meilleur.

Pour cela, il a déclaré qu'en tant que Président de la République, qu'il comptait sur le soutien de tous, sans exclusion, ni distinction d'origine, de sexe, d'appartenance ethnique, de croyance religieuse ou d'affiliation à un parti.

"Le pays appartient à tout le monde et nous devons nous efforcer de le servir." Chacun dans son domaine doit s'efforcer de développer le «potentiel économique de l'Angola et assurer le progrès social et le bien-être du peuple angolais».

Il a affirmé que les objectifs fixés lors de la campagne électorale, annoncés lors de son investiture comme Président de la République et dans son message à la nation, devaient être pris au sérieux et avec responsabilité.

Il a reconnu qu'il y avait un certain nombre d'obstacles sur le chemin à parcourir «mais il faudra réagir et mobiliser toutes les énergies afin d'atteindre ces objectifs dans les délais définis».

Pour le chef de l'Etat, le pays ne peut pas continuer à attendre des jours meilleurs sans s'engager dans les actions qui conduisent à ce résultat.

Il a admis qu'après la conquête de l'indépendance politique et la sauvegarde de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale, de la démocratie, de la paix et de la réconciliation nationale, la conquête de l'indépendance économique faisait encore défaut.

João Lourenço a ainsi fait savoir que sans l'obtention de l'indépendance économique, l'indépendance politique qui est célébrée aujourd'hui resterait encore incomplète.

"Le colonialisme portugais a humilié les Angolais, a pillé les richesses du pays raison pour laquelle il devrait être combattu", a-t-il dit.

Il a, par ailleurs, rappelé la figure et l'œuvre d'Agostinho Neto, fondateur de la nation, qui a proclamé, devant l'Afrique et le monde, l'indépendance de l'Angola, le 11 novembre 1975.

Le Chef de l'Etat a réitéré finalement que le 42e anniversaire de l'indépendance nationale se déroulait dans un climat de paix et d'harmonie, deux mois après les élections générales.