Angola: Next Gen Milan - Enthousiasme modéré pour les nouvelles règles

Le changement le plus spectaculaire aura été celui du format des matches, disputés au meilleur des cinq sets, mais avec des sets de quatre jeux gagnant. Le résultat est apparu assez mitigé, avec beaucoup de matches très courts. Il a ainsi fallu attendre le troisième jour de compétition pour assister à une rencontre dépassant les deux heures. "C'est tellement rapide, c'est très exigeant", a résumé le Russe Daniil Medvedev. Chaque saute de concentration a en effet été immédiatement punie et dans ce format, un seul break est souvent définitif et les renversements de situation au cours d'une même manche ont été quasi-inexistants.

Avec son court sans couloirs, comme dans les Masters d'antan, son DJ installé derrière le terrain, les casques et les tablettes mis à la disposition des joueurs pour discuter avec leur coach ou consulter leurs statistiques, le tournoi milanais a clairement renvoyé une image différente de l'ordinaire du circuit. La cérémonie de tirage au sort, jugée sexiste et embarrassante, n'avait pourtant pas vraiment lancé cette semaine d'expérimentations sur de bonnes bases, mais la suite a apporté des axes de réflexion intéressants.

Milan — Voulu par l'ATP pour mettre en valeur les meilleurs joueurs de moins de 21 ans du circuit, le tournoi Next Gen de Milan, dont la finale se joue samedi, a surtout servi de laboratoire pour essayer de nouvelles règles et de nouveaux formats, diversement accueillis par les participants.

