Cameroun: Un militaire tué en zone anglophone, le 4e depuis une semaine

A Buea, capitale régionale du sud-ouest, le gouverneur a aussitôt renforcé d'un tour de vis les conditions sécuritaires dans son unité administrative. Ainsi, entre autres, un couvre-feu a été instauré entre 19h et 6h du matin, la circulation interdite aux motos taxis et l'activité de chasse avec des armes à feu suspendue.

Le gouvernement a tôt fait de qualifier ces actes de « terroristes » et d'en désigner comme responsables les sécessionnistes anglophones regroupés au sein d'une organisation clandestine, la Southern Cameroons Ambazonia Consortium United Front (SCACUF), et dont les principaux membres sont en exil.

Cet assassinat a porté à quatre, le nombre de décès dans les rangs des forces de maintien de l'ordre depuis le début de la semaine. Les trois premiers morts avaient été enregistrés à Bamenda et sa région entre lundi et mercredi. C'étaient des gendarmes.

Le gouvernement a annoncé hier un nouvel assassinat sur des forces de l'ordre stationnées dans la zone anglophone. Des hommes armés et encagoulés ont pris par surprise un militaire avant de l'égorger. Cet assassinat est le quatrième du rang depuis le début de la semaine dans ces régions anglophones. Des actes terroristes, selon le gouvernement pour qui les responsables sont les sécessionnistes du Southern Cameroons Ambazonia Consortium United Front, en exil et contre qui des mandats d'arrêts internationaux ont été émis.

