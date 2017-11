Ile Maurice: Nastassja Arecksamy - Petite danseuse touchée par la grâce

Son idole ? Sa prof, Amma Revathi Sunassee, un nom qui reviendra sans cesse, comme une chanson entraînante entendue à la radio. «Elle a 63 ans et elle a une pêche d'enfer. J'aimerais être comme elle... » Enseigner la danse, c'est ce que Nastassja voudrait faire plus tard. En deuxième option : journaliste. Une perche. Que pense-t-elle de la politique, des politiciens ? «Je ne m'y intéresse pas vraiment. Mais je sais que c'est un peu un méli-mélo en ce moment», lâche-telle, toutes belles dents dehors.

Plantée dans ses cheveux de jais, une fleur rouge. Elle a une voix chantante, sans fausse note, une démarche de danseuse. Ça tombe bien, elle en est une. Nastassja Arecksamy, 19 ans, pratique le Bharatanatyam depuis qu'elle en a 6. «Un jour, on regardait une émission là-dessus à la télé et mon papa m'a demandé si je voulais en faire. J'ai dit oui... » C'est là que la passion a commencé à rythmer son quotidien.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.