Cote d'Ivoire: Le rendez-vous des artistes à Abidjan

Le Maroc rejoint le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie et l'Égypte déjà… Plus »

Véritable renard des surfaces, l'attaquant de Malatyaspor en Turquie sera un danger pour la défense ivoirienne. Un attaquant qui a un excellent jeu en déplacement et qui est opportuniste. L'une des difficultés qui attend les Eléphants, sera comment contourner la défense marocaine qui est le point fort de l'équipe. C'est la seule nation à n'avoir pas encore concédé de but dans la compétition. Medhi Benatia, le défenseur de la Juventus, est le maître à jouer de ce compartiment. Il est entouré de deux latéraux de grande qualité que sont Nabil Dirar (Fenerbahçe) à droite et Achraf Hakimi (Real Madrid) à droite.

Condamnés à s'imposer pour se qualifier, les Pachydermes ivoiriens peuvent s'appuyer sur des joueurs décisifs comme Wilfried Zaha, Max-Alain Gradel, Salomon Kalou et Serge Aurier. Quatre joueurs qui, dans un bon jour, sont capables de mettre en péril leur adversaire. Pour son premier match à Abidjan, devant le public ivoirien, Wilfried Zaha pourrait être l'arme fatale de Marc Wilmots. Le joueur de Crystal Palace respire la grande forme depuis son retour de blessure. Capable d'apporter le danger dans le camp adverse par ses dribbles déroutants, Zaha est également efficace devant les buts. En témoigne ses deux réalisations sur ses quatre derniers matches avec son club. Les Eléphants possèdent également des joueurs expérimentés et souvent décisifs dans ce genre de rencontres.

Copyright © 2017 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.