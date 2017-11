Tunisie: JCC - Le film "Le train du sel et du sucre" du Mozambicain Licinio Azevedo primé par la critique à Tunis

La comédienne tunisienne Mariam Al Ferjani a reçu le prix "Hassiba Rochdi" de la meilleure interprétation féminine pour les longs et courts métrages de fiction tunisienne en compétition, pour son rôle dans le film "La belle et la meute" de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania.

"Nous avons apprécié la qualité du film et cette touche de la réalisatrice qui filme avec beaucoup d'amour, un style poétique et une sensibilité qui nous fait sentir l'odeur de la mécanique", a souligné le jury.

Un film "plein d'amour et de solidarité", juge la critique africaine, le réalisateur assurant de son côté que "Le train du sel et du sucre" n'est "pas un film politique, mais plutôt d'amour qui rend compte d'une réalité et d'une histoire".

Le jury a aussi salué "l'audace et l'engagement" du réalisateur à travers "un film populaire et porté par une haute facture cinématographique".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.