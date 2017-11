Ghana - le pétrole pour doper l'économie

La reprise devrait se poursuivre cette année et en 2018 avec des estimations de croissance à 7,1% et 8,0%, selon la Banque africaine de développement.

Le gouvernement a obtenu un prêt de 918 millions de dollars du Fonds monétaire international en 2015, à condition d'instaurer une discipline budgétaire accrue, de ramener l'inflation à un niveau plus bas et de consolider ses finances publiques.

Comparé à d'autres pays producteurs de pétrole en Afrique, comme le Nigeria et l'Angola, qui produisent plus de 1,5 million de barils par jour, la production du Ghana reste marginale.

Et dans cette zone du golfe de Guinée réputée riche en gaz et en pétrole, il y a encore probablement davantage à découvrir, selon lui.

Selon l'opérateur Tullow Oil, la production de ses champs Twenboa, Enyenra et Ntomme (TEN) - situés à la frontière entre les deux pays - est actuellement d'environ 50.000 barils par jour et se maintiendra jusqu'à la fin de l'année.

Accra produit de l'or noir à grande échelle depuis 2010, après la découverte de gisements offshore, considérés comme les plus importants en Afrique de l'Ouest depuis 10 ans. Un tournant qui a permis un regain de croissance propulsant le pays anglophone au rang d'économie émergente, et a éveillé l'intérêt des investisseurs étrangers.

