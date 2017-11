Tchad: 11-Novembre - Quand Barkhane commémore l'armistice de la Première guerre

Un devoir de mémoire et un héritage commun, rappelle le commandant de la force, le général Bruno Guibert : « L'écho de cet armistice a retenti dans le monde entier et en particulier ici, ainsi que dans toute la France d'outre-mer, qui a envoyé près de 450 000 de ses enfants combattre en Europe et en Orient ».

11-Novembre en terre africaine. Sur la place d'armes 200 soldats de Barkhane et des militaires tchadiens sont rassemblés avec quelques représentants des alliés américains et anglais.

Le président Macron a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu souys l'Arc de triomphe et s'est rendu au musée Clémenceau dans le XVIe arrondissement pour rendre hommage à celui qui président du Conseil et ministre de la Guerre de 1917 à 1920, était surnommé le «Père la victoire». A des milliers de kilomètres, sur les bases de l'opération Barkhane, l'armistice est également commémoré avec un relief particulier tant le sacrifice des tirailleurs fut important dans l'histoire de la Première Guerre mondiale.

