Sénégal: Yeumbeul - Le gang des filles aux mains baladeuses tombe

Une descente de la Police au domicile de cette dernière a permis son interpellation. Quant à A. MBAYE, elle a pris la clé des champs pour se rendre à Touba. M. SENE, interrogée à son tour, passe aux aveux et déclare avoir écoulé son butin auprès d'un certain F. GNINGUE qui les a remis à son tour à leur receleur principal A. SEYE établi au niveau du marché Boubess de Guédiawaye. Sans tarder, les hommes du Commissaire DIOUF se lancent aux trousses des receleurs qui vont tous être arrêtés avant d'être jetés dans le panier à salades.

Arrivée chez elle, la victime constate la disparition «mystérieuse» de la pochette contenant ses bijoux. Sans désemparer, elle retourne s'en ouvrir au bijoutier avant de prendre le soin d'informer la Police. Par la suite, le bijoutier active ses collègues de même métier. Il leur raconte, dans le menu détail, la mésaventure de sa cliente et les prie de l'informer en cas de découverte du produit volé. La stratégie s'avère payante. Puisque les présumées voleuses se pointent à la boutique d'un certain Mamadou Lamine THIAM pour tenter d'écouler les bijoux volés.

Les dames SEYE, C. MBAYE, M SENE, habitant à Guédiawaye, ainsi que leurs receleurs F. et A. SEYE croupissent, depuis mercredi, en prison pour vol, association de malfaiteurs et recel. Ils ont été alpagués par la Police de Yeumbeul suite à une multitude de plaintes déposées par leurs victimes. La bande, dirigée par une dame du nom d'A. MBAYE, actuellement en cabale à Touba, écumait les marchés hebdomadaires de la banlieue pour dépouiller les honnêtes citoyens. Lors de leur interpellation, les dames ont confié qu'elles ont longtemps réussi à échapper à la vigilance de leurs victimes dans les marchés hebdomadaires comme «Marché lundi» aux Parcelles assainies, «Marché jeudi» à Guédiawaye pour voler et s'évaporer dans la nature.

