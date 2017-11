Sénégal: Régulation défaillante, importations irrégulières, impérialisme industriel - Le secteur productif sénégalais par terre

Non content d'avoir filé les bons fromages du pays aux entreprises étrangères, le gouvernement a créé des distorsions de concurrence fatales à son secteur productif.

Entre les droits d'importation distribués à tout va, les nombreuses exonérations accordées à des privilégiés du régime et les problèmes de régulation, l'Etat a mis tout un pan de l'industrie par terre, pour ne pas dire toute l'industrie. Et tout ça, nous dit-on, pour une certaine clientèle d'affairistes qui gravitent autour du pouvoir.

A entendre dire que le grand Magal de Touba génère près de 250 milliards de francs Cfa, on est amené à y voir un grand bol d'air pour le secteur productif sénégalais. Mais il n'en est rien. Si un regain d'activité est noté ça et là durant ce grand rassemblement religieux, le secteur privé continue de nager dans des difficultés, selon des sources du patronat approchées par WalfQuotidien. La production, signale-t-on, est paralysée par des distorsions de concurrence nuisibles à l'industrie. Et si ces pratiques ne datent pas d'aujourd'hui selon certains membres du patronat, le fossé s'est creusé depuis 2012. En effet, ces chefs d'entreprises mettent à l'index la mauvaise politique des actuels tenants du pouvoir qui «ont fait en sorte que le ministère du Commerce soit celui des commerçants».

Selon nos interlocuteurs du patronat, qui ont voulu garder l'anonymat et qui se réserve le droit le moment venu de parler, tous les secteurs pataugent dans des difficultés à cause de «pratiques peu orthodoxes». Que ce soit dans l'huile, où la société publique (Suneor) n'ose pas crier au point qu'on évoque sa potentielle, privatisation, le sucre, où la Css n'écoule plus un kilogramme depuis des mois, la tomate, où le triple concentré chinois plombe sur les industriels du nord, la minoterie où les boulangers ont agité une grève, la cimenterie, déjà fragilisée par la situation de suroffre et une hausse des taxes qui vont renchérir les coûts et freiner la demande, l'agroalimentaire, les oignons, le fer à béton, l'oignon, la minoterie, la cimenterie ou même le riz, le casse est énorme. «Les affaires sont presque carabinées.

Le gouvernement risque de trouver un champ de ruine», alerte un membre du secteur privé très braqué contre le ministère du Commerce qui, selon lui, est à l'origine de «tout ce malheur». Ce, à cause notamment «des nombreuses autorisations d'importations de produits alimentaires qui ne s'acquittent pas des mêmes taxes que la production nationale et qui la concurrencent sérieusement». Et notre interlocuteur d'ajouter : «Avec les pratiques qu'il y a entre commerçants et les politiciens de la coalition au pouvoir où chacun prêche pour sa paroisse, il est difficile de tenir ou même de penser se faire des marges de bénéfices. Parce que les importateurs qui ne paient pas de droits ou qui sont exonérés ne peuvent pas faire jeu égal avec les industries locales».

Ces bons coûts pour les faux concurrents indisposent tellement le patronat que certains chefs d'entreprises se posent des questions sur les performances réelles de la douane dont le Directeur a été subitement relevé lundi dernier. «Si tous les droits étaient payés correctement, les recettes douanières auraient pu dépasser de 200 milliards de francs Cfa leur niveau actuel ou même égaler ceux de la Dgid. Au port, il y a des containers fourre tout avec beaucoup d'articles. Et la douane ne peut pas tout contrôler. Aussi, si tous les droits étaient payés sur certains produits, ils ne peuvent pas arriver au consommateur à certains prix», note un industriel.

Le secteur productif à la ramasse, certains acteurs parient sur la «désindustrialisation du Sénégal» qui pourtant avait une avance sur ses voisins, pas loin de le rattraper maintenant pour ceux qui ne l'ont pas encore dépassés. Dans de nombreux secteurs, indiquent nos sources, on note «une dépression de la fraude avec des ramifications à des niveaux élevés». Et comme nous l'indiquait récemment un industriel, pas moins de 75 % des unités de production du pays sont à genoux. Ils se plaignent, selon lui, des exonérations délivrées à tout va à des commerçants ripoux au détriment du Trésor public et des entreprises sérieuses. «Il n'y a que du business dans le pays», rajoute une source. D'ailleurs, nous y reviendrons largement.

Avec cette «approche populiste et partisane» des autorités, le gouvernement a réussi à mettre en colère tout son secteur productif. «Avec toute cette coalition politique où chaque membre de la coalition veut quelque chose pour sa formation, on peut fragiliser le tissu économique par la distribution de droits d'importation. On n'a jamais vu dans l'Uemoa des industriels gênés par leur propre Etat, encore moins des commerçants développer un pays», commente un membre du secteur privé. Non sans signaler que seul le secteur privé peut donner de l'emploi, devenu «priorité absolue du gouvernement», à ces centaines de milliers de jeunes en chômage. Pas l'Etat qui ne peut que créer des postes publiques que la Banque mondiale et le Fmi surveille vigoureusement.