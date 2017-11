Tunisie: Les rencontres B2B livrent leurs secrets

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Tunis (Ccit) a organisé, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Malte et l'ambassade de Malte en Tunisie, un Business Forum tuniso-maltais, le 7 novembre, dans un hôtel à Gammarth.

La délégation d'hommes d'affaires maltais qui a séjourné du 6 au 8 novembre, a été présidée par la présidente de la République de Malte qui a été reçue avec les honneurs au Palais de Carthage pour s'entretenir avec le chef de l'Etat, Béji Caïd Essebsi.

Le programme du forum a été axé essentiellement sur l'organisation de contacts B2B entre les représentants des sociétés tunisiennes et leurs homologues maltais dans un ensemble de secteurs, à savoir la finance, l'infrastructure, les matériaux de construction et le ciment, les articles sanitaires et de cuisine, la fabrication de surfaces en acrylique solide, l'industrie du plastique et le développement de logiciels.

Un point de départ

Les chefs d'entreprises tunisiennes participant au B2B ont pu également rencontrer des opérateurs économiques maltais dans les secteurs du tourisme, de la formation (dans les secteurs de la santé, hôtellerie, sécurité), des services juridiques destinés aux entreprises, des services maritimes et navals, de la commercialisation des céréales et des produits agricoles, des services de conseil dans les domaines de l'aquaculture, l'énergie, le transport, l'aviation, l'aérospatial et les jeux numériques ainsi que la franchise dans les services de désinfection et de décontamination et les services de santé et hospitaliers.

Ces rencontres directes entre les hommes d'affaires des deux pays sont d'un grand apport pour les entreprises, dans la mesure où il est possible de conclure des contrats de partenariat ou de vente. Certes, une première rencontre n'est pas suffisante pour passer à l'acte. Ces rencontres constituent, en fait, un point de départ pour poursuivre les contacts même à travers les plateformes numériques et les réseaux de communication.

Les économies tunisienne et maltaise présentent plusieurs similitudes et peuvent se compléter dans le cadre d'une coopération étroite et durable. La Tunisie pourrait commercialiser divers produits dans ce marché qui est, certes, exigu, mais offre des opportunités importantes à saisir.