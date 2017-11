Afrique: Des investisseurs africains abaissent la perception du risque sur le continent

Egypte, Maroc, Nigeria, Sénégal et Tunisie. Le nom des cinq représentants de l'Afrique à la… Plus »

En tant qu'investisseur africain, la perception qu'il a du niveau du risque est beaucoup plus basse que celui d'un Allemand, d'un Français ou d'un Américain. « Puisse que je suis africains et je connais les réalités de mon continent. Je sais qu'il y a des risques qui sont gérables », a-t-il reconnu.

Les investisseurs et acteurs économiques s'étonnent de la perception que les institutions internationales, les agences de notations et autres revues spécialisées ont du risque élevé donné au continent africain. Ce qui, selon eux, a des conséquences fâcheuses sur le niveau d'investissement avec le scepticisme qui anime beaucoup les potentiels investisseurs en Afrique.

Les investisseurs et acteurs économiques africains perçoivent un niveau de risque beaucoup plus bas pour faire du business en Afrique. Ils l'ont fait savoir lors d'un panel organisé ce jeudi 9 novembre dans le cadre des MEDays 2017 qui se tiennent à Tanger, au Maroc.

