Maroc/Cote d'Ivoire: Eliminatoire mondial 2018/ Côte d'Ivoire-Maroc - Bataille dans les tribunes !

De deux cents membres, le nombre est passé à plus de 7000, avec un renfort de 500 étudiants des universités d'Abidjan et des comités qui viendront de l'intérieur du pays. Sans compter la foule d'Ivoiriens qui prendra d'assau la bonbonnière du plateau. Un groupe qui s'est beaucoup entraîné en vue de conserver son titre de champion d'Afrique des gradins. Un autre duel en perspective.

Officiellement, on annonce 3500 hommes et femmes pour essayer de rivaliser avec le Comité national de soutien aux éléphants (Cnse) du président parfait Kouassi. «La Fédération royale marocaine de foot-ball (Frmf) a entrepris une série de contacts avec la Fédération ivoirienne de football (Fif) pour prévoir suffisamment de billets à l'ensemble des Marocains qui seront à Abidjan », a confirmé Faouzi Lekia, président de la Fédération marocaine de football, qui précise que 3500 supporters viendront du Maroc à bord des avions Ram.

II y aura match dans les tribunes du stade Félix Houphouët-Boigny, cet après-midi. La sélection marocaine, qui ne lésine sur aucun détail pour composter sa qualification à Abidjan, a débarqué sur les bords de la lagune ébrié avec non seulement une cinquantaine de journalistes, des cuisiniers privés, mais en plus, elle s'est fait accompagner par un gros contingent de supporters.

